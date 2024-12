Inter straripante, Inter devastante all'Olimpico. Negli studi di Sky Sport Walter Zenga ha voluto porre l'accento sul gol del raddoppio dei nerazzurri: "Nel gol di Dimarco nessuno nota che in area di rigore non ci sono né Lautaro né Thuram. Ecco perché dico che gli attaccanti lavorano tanto per la squadra. Thuram era con i piedi sulla linea del fallo laterale. Questa partecipazione crea delle situazioni di imprevedibilità nell'attacco alla porta".