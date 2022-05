Intervistato dal Corriere della Sera, Zdenek Zeman, commentando l'esito del campionato di Serie A è stato invitato a scegliere quale tecnico tra i due contendenti dello Scudetto preferisse. Il boemo, però, opta per un nome a sorpresa: "Tra Stefano Pioli e Simone Inzaghi chi preferisco? L’allenatore che mi piace di più in Serie A, come mentalità, è Vincenzo Italiano della Fiorentina".