Nicolò Zaniolo al fianco di Mauro Icardi, da fantasia a possibile realtà. Il giocatore della Roma, al centro di un caso non da poco, potrebbe trasferirsi in Turchia dopo aver interrotto il suo rapporto con la Roma. Il Galatasaray avrebbe infatti ottenuto riscontri positivi da Zaniolo, che accetterebbe il trasferimento. L'offerta del Cimbom sarebbe di 18 milioni più 3-4 di bonus, lontana rispetto ai 30 del Bournemouth di qualche giorno fa ma evidentemente sufficiente per porre fine a una questione spinosa in casa giallorossa. Non resta che attendere l'evoluzione di questa trattativa, ricordando che l'Inter ha diritto al 15% della cifra di vendita del suoi ex calciatore.