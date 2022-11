"Ho grande piacere a frequentarlo, un riferimento per noi - ha aggiunto il vice presidente nerazzurro -. Ha una straordinaria forza mentale. Nonostante i tanti infortuni che ha avuto è riuscito a fare la carriera che ha fatto, solo in pochi potevano riuscirci. In campo era molto intelligente, gli attaccanti sapevano che la palla sarebbe arrivata anche se lui non guardava il loro movimento. Aveva sempre un occhio in più".

Tra i ricordi personali di amicizia che lo legano al Divin Codino, Pupi ne cita uno in particolare: "Ha regalato un labrador ai miei figli e ho apprezzato tanto il gesto, perché quando il cane è arrivato a casa per i bambini è stata una grandissima felicità. Lui è fatto così, fa tutto con il cuore ed è anche un tipo divertente".