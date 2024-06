Opinionista d'eccezione per TUDN in occasione della Copa America, Javier Zanetti si è detto molto fiducioso rispetto alle chance di bis nel torneo dell'Argentina, "La squadra mi piace molto per come gioca ogni volta che va in campo - le parole del vice presidente dell'Inter dal Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, dove nella notte italiana ci sarà l'esordio contro il Canada -. La storia dice che siamo sempre candidati alla vittoria. La partita inaugurale è sempre difficile, confido che i giocatori possano fare una grande prestazione. Cammino agevole fino alla finale? Le partite si devono giocare, può succedere qualsiasi cosa. Vedendo il potenziale dell'Argentina, e la qualità dei giocatori in rosa, possiamo essere superiori ai nostri rivali, ma bisogna dimostrarlo e avere rispetto di tutti".