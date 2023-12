Se c'è qualcosa che Javier Zanetti non lascia mai da parte sono gli allenamenti e le abitudini quotidiane. Anche quando va in vacanza con la famiglia, il vice presidente dell'Inter non vuole saperne di riposarsi, come spiega nel corso della sua intervista per 'Todo Pasa': "Ho una routine lavorativa anche quando vado in vacanza ad allenarmi; mia moglie Paula sa che quando sceglie un albergo deve avere una buona palestra. Se per esempio manca una macchina che mi permette di fare un esercizio per le gambe e allora gli dico: 'Mettiti uno zaino, lo riempiamo di libri, poi lo metti su e io ti prendo in braccio".