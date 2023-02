Ivan Zamorano ha parlato ai microfoni ufficiali del club nerazzurro in vista del derby in programma domani sera a San Siro tra Inter e Milan. “Mi porto nel cuore tutti i gol che ho segnato con la maglia dell'Inter, ma quelli nel derby sono speciali - racconta -. La prima rete è quella di testa, un gol della mia qualità, della mia attitudine, l'elevazione e il colpo di testa, è stato bellissimo come l'atmosfera in quella giornata".

Nel 2000 arriva il secondo gol contro il Milan, nato dai piedi e da una scommessa con Recoba. “Io e il Chino avevamo fatto una scommessa prima di quella partita, se lui avesse segnato l'avrei preso in spalla ma se avessi segnato io sarebbe toccato a lui...e alla fine ho fatto gol io! Ricordo la palla di Di Biagio per Recoba che era praticamente solo in area e mi ha visto che arrivavo dall'altra parte urlando "Chino, Chino!!!", è stato un gol bellissimo e una grande vittoria in una partita difficile", ricorda il cileno.

“Sono un giocatore da derby, ogni volta che giocavo un clásico importante, Real Madrid-Barcellona, Siviglia-Betis, avevo tanta fiducia in me e sono contento di aver segnato questi gol che sono rimasti nel cuore degli interisti. Il derby non ha bisogno di motivazioni, il mio gioco era grintoso, volevo solo entrare in campo e mangiarmi la partita. La sera dormivo poco, pensavo e ripensavo cosa avrei potuto fare in campo, il mio cuore, la mia testa era sulla partita - conclude -. Ora lo vivo con la stessa intensità, la differenza è che quando ero in campo potevo decidere la partita, ora da tifoso posso solo tifare, urlare Forza Inter ma con la stessa passione".