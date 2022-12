Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il campione del Mondo 2006, Gianluca Zambrotta ha fatto il suo commento finale sul Mondiale da poco concluso in Qatar: "La conclusione, con la finale tra Argentina e Francia, era quella in fondo più attesa. È stato un Mondiale molto ben organizzato, con otto stadi nel raggio di 50-60 chilometri: forse per la prima volta c’era la possibilità, in linea teorica, di assistere a tutte le partite in programma in giornata. Sul campo il Marocco è stato la sorpresa, Brasile e Germania le delusioni.