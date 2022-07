Gianluca Zambrotta, ex difensore di Juve e Milan, ha parlato del ritorno di Romelu Lukaku all'Inter e di quello di Pogba alla Juventus. "Tutti e due possono essere decisivi - le sue parole -. Lukaku torna in un ambiente conosciuto, così come Pogba. La Juve deve fare un campionato diverso, ha l'obbligo di farlo e lo deve fare subito. Lukaku è il giocatore che Inzaghi non voleva far partire. Lo ha ripreso volentieri, è un giocatore che può essere importante e che il mister stima. Sicuramente tornerà a fare bene".