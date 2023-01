Interpellato da Mediaset in merito alla finale di Supercoppa, Gianluca Zambrotta, che qualche derby l'ha disputato, si è espresso così: "Non so come si riesca a vincere questa partita, va affrontata come un derby di metà stagione anche se diverso rispetto al solito. Sicuramente il Milan ha la possibilità di vincere questo trofeo anche se non è in un gran momento. Il derby è sempre bello, va affrontato sempre nel modo migliore possibile. Campionato finito? Non credo, siamo a metà stagione e quest'anno è particolare con un Mondiale in mezzo.