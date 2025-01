"La Supercoppa sarà una grande partita, sarà un derby importante giocato da due grandi squadre. Inter e Milan ci arrivano in un momento diverso, meglio l'Inter rispetto al Milan in questo momento. Col cambio di allenatore i rossoneri hanno la possibilità di rifarsi". Parola di Gianluca Zambrotta, intervenuto a TMW in occasione della finale di Supercoppa in programma per questa sera a Riad, dove Inter e Milan si affronteranno ancora una volta in un derby di Coppa.

Il Napoli è la grande favorita per lo Scudetto?

"Il fatto che il Napoli non abbia le coppe può essere un qualcosa di positivo. Conosciamo Conte e il suo modo di lavorare, quest'anno il Napoli può lottare fino alla fine per lo Scudetto. Le concorrenti sono però un'Inter sempre forte e un'Atalanta che sta facendo un grande lavoro, senza dimenticare le altre che inseguono e che si possono avvicinare. Secondo me sarà un gran bel campionato".