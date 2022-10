Intermediario che ha favorito lo sbarco in Italia di Khvicha Kvaratskhelia, il giocatore che sta avendo un impatto devastante sulla Serie A, Cristian Zaccardo oggi mette in rilievo i meriti della dirigenza napoletana, capace con lungimiranza di battere la concorrenza : "Lo staff di Giuntoli e Micheli ha avuto intuito e coraggio, con l’appoggio del vice presidente Edoardo De Laurentiis. Il Napoli è stato abile e tempestivo: c’era il rischio che la Premier League mettesse gli occhi su Khvicha, da almeno un paio d’anni in evidenza anche con la nazionale georgiana", le parole alla Gazzetta dello Sport del campione del mondo 2006.