Oggi, alle 19 italiane, il Mondiale per Club 2025 prenderà ufficialmente forma dopo il sorteggio che andrà in scena a Miami. In attesa di scoprire i vari gironi, Xavi, leggenda del Barcellona e della Spagna, è già sicuro che il torneo con il nuovo format avrà successo: "Lo trovo entusiasmante per molti versi. Non solo per il calcio europeo, che ha già la Champions League ed è sempre in competizione ad altissimo livello. È anche un'opportunità per diversi club in tutto il mondo - le sue parole a FIFA.com -. Penso che questo torneo rappresenterà una svolta, un'opportunità meravigliosa per qualsiasi club a livello mondiale e gli appassionati di calcio saranno ansiosi di vederlo".