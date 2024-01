Possibiità last minute per chi vuole volare in Arabia Saudita per assistere alla finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Inter. La compagnia aerea Wizz Air propone voli speciali da Napoli, Roma e Milano per Riyadh: la partenza dei voli è prevista per la mattina del 22 gennaio, mentre il ritorno sarà effettuato dopo la partita, il 23. Il prezzo totale del viaggio di andata e ritorno, comprensivo di biglietto omaggio per il match, è di 199,99 euro ed è disponibile per l'acquisto sulla versione italiana del sito ufficiale Wizz Air