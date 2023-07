Gianluca Scamacca non è stato convocato dal tecnico del West Ham David Moyes per l'amichevole contro il Dagenham & Redbridge, squadra di quinta divisione inglese. Non c'è stata alcuna comunicazione ufficiale del club in merito all'esclusione. Indizio di mercato? A quanto pare no, considerando che David Moyes ha escluso tutti i giocatori che avevano preso parte alla prima amichevole.