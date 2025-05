I bookies credono nella reazione dell'Inter in campionato dopo le due sconfitte consecutive con Bologna e Roma. Le quote della sfida di San Siro tra i nerazzurri e l'Hellas Verona sorridono ai padroni di casa: il segno si gioca a 1,30 su Snai e Goldbet, con il pareggio a 5,25 e il 2 a quota 9,25. L'Over, a 1,72, è in vantaggio sull'Under, indicato a 2.

Per quanto riguarda i marcatori, considerando il forfait certo di Lautaro Martinez e il probabile turno di riposo di Marcus Thuram, gli analisti puntano su Marko Arnautovic: il gol dell'austriaco è a quota 2,50. Joaquin Correa, in rete all'andata, è invece offerto a 3. Segue Davide Frattesi (a 3,50), mentre tra gli ospiti spiccano Daniel Mosquera (a 5,50) e Amin Sarr (a 6),