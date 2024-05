La Juventus conquista la quindicesima Coppa Italia (la quinta per Allegri): battuta l'Atalanta 1-0 grazie al gol di Dusan Vlahovic dopo l'imbucata di Cambiaso. Una partita condotta con la consueta predisposizione dai bianconeri che, dopo aver sbloccato la contesa, hanno abbassato il raggio d'azione creando densità davanti alla difesa. Si è fatta sentire eccome l'assenza di Scamacca (out per squalifica), la Dea non è riuscita a pungere, se non con il palo di Lookman. La Juve si è vista annullare il raddoppio (sempre di Vlahovic) per posizione irregolare, poi Miretti ha colpito la traversa. Finale rovente con Allegri furioso ed espulso ("Dov'è Rocchi?", ha detto, uscendo dal campo).