Quali sono stati i pensieri dopo le dimissioni di Agnelli? "Vediamo ora quando torno in Italia, non ho capito bene che cosa sia successo. Mi ha fatto grandissimo piacere avere lui come presidente".

Dopo aver incassato il ko con la Svizzera, la Serbia saluta amaramente il Mondiale. L'indomani dall'eliminazione a parlare è Dusan Vlahovic , riportato alla realtà dalla Gazzetta dello Sport . Usciti dalla bolla Qatar, l'attaccante bianconero viene riportato in quel di Torino e più precisamente nell'attualità di casa Juventus, dove negli ultimi giorni si è abbattuto un vero e proprio terremoto.

Ne avete parlato nella chat con i giocatori della Juve? Preoccupato di trovare una situazione difficile in Italia?

"No, non ne abbiamo parlato. Preoccupazioni? Io sono un calciatore, sono concentrato sul campo".

Ha chiamato qualcuno dalla società in questi giorni?

"Sì, ne abbiamo parlato. Mi hanno detto quello che è successo e avevo letto sui giornali".

Un Mondiale così duro può essere una spinta per un rilancio da scudetto?

"Noi giochiamo partita per partita, siamo a 10 punti dal Napoli che gioca un grandissimo calcio ma la Juve non molla mai. Lotteremo fino alla fine".