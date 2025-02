Mauro Vladovich, attuale segretario organizzativo del Club Italia, è stato dal 1994 al 2018 il segretario della Nazionale A, motivo per cui ha vissuto in prima persona l’esaltante mondiale tedesco del 2006 e ha avuto modo di conoscere Fabio Cannavaro e Gennaro Gattuso, che domenica si sfideranno in Croazia nel match tra Dinamo Zagabria e Hajduk Spalato: "Cosa proveranno? Vorrebbero abbracciarsi per un quarto d’ora e trasferirsi tutte le emozioni, ma parleranno gli occhi. Sono due ragazzi per i quali conta molto il valore del gruppo, perché simile a quello che attribuiscono alle famiglie", afferma Vladovich a Tuttosport.

Ma i due allenatori avranno successo in Croazia? "Intanto Cannavaro ha già battuto in Champions il Milan. Vedrà che Petar Sucic, il centrocampista dell’Inter, crescerà grazie a lui. Rino ha mostrato con Ivan Perisic come non guardi in faccia nessuno", facendo riferimento al passaggio al PSV Eindhoven dell'ex interista a inizio stagione.