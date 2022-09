"Sono un estimatore di Simone Inzaghi, ma quest’anno sta avendo qualche difficoltà". A dirlo è Emiliano Viviano, ex portiere anche dell'Inter tra le altre, oggi al Fatih Karagümrük. "Per esempio hanno avuto un bel gioco sugli esterni, ma adesso Robin Gosens e Denzel Dumfries per caratteristiche stanno facendo fatica" ha detto a Calciomercato.it.