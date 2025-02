L'ex direttore sportivo Pino Vitale ha parlato del momento della Fiorentina, reduce dal netto successo per 3-0 sull'Inter in campionato ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport: "La Fiorentina contro l'Inter ha fatto la partita dell'anno. Aveva già vinto gare importanti ma in realtà contro l'Inter ha giocato una grande partita. Raffaele Palladino è stato bravo a imbrigliarli, la squadra ha giocato bassa e raccolta e li ha messi in grande difficoltà. Nel primo tempo ci sono state due grandi opportunità con Kean e Dodò. La squadra ha fatto una partita strepitosa e con i nuovi acquisti i tifosi fiorentini possono sognare".

Lunedì sera, sarà re-match a San Siro: "Palladino cambierà qualcosa sicuramente ma potrà mettere in difficoltà l'Inter anche là. Sarà una partita differente. Sono convinto che si presenterà con la difesa a tre anche a Milano. Ci sono ricambi sufficienti in tutti i ruoli".