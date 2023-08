Tappa ad Appiano Gentile per i rappresentanti dell'Assocalciatori, che stanno completando il loro giro dei ritiri delle squadre di Serie A in vista dello start del nuovo campionato. Con il gruppo dei calciatori nerazzurri si è parlato di previdenza e fondo di fine carriera e si è inoltre proceduto alla raccolta dei voti per il Gran Galà edizione 2023.