Maurizio Viscidi, coordinatore delle nazionali giovanili azzurre, guarda con ottimismo alla spedizione dell'Italia agli Europei. "Donnarurmma, Bastoni, Dimarco, Barella, Raspadori, Chiesa, Scamacca. Qualcuno è partito dall’U15. È confortante vedere che non si sono persi per strada. È bello vincere un titolo U17, ma sarà ancora più bello vedere tra qualche anno ragazzi come Camarda, Liberali, Mosconi e Natali in Nazionale", dice a La Repubblica.

"Io ottimista? - prosegue - Se non siamo ottimisti noi con questi talenti, chi lo deve essere? Certo, le mancate partecipazioni al Mondiale sono state dolorisissime, nulla più di un Mondiale coinvolge le nuove generazioni. Ma io posso dire che Spalletti ha un’attenzione maniacale al lavoro sui ragazzi e sul loro inserimento. Io mi fido di lui".