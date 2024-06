Jeremie Frimpong e Denzel Dumfries non possono giocare insieme. Se ne dice convinto l'ex giocatore dell'Ajax Marciano Vink, che negli studi dell'emittente olandese ESPN parla dell'eterno ballottaggio a destra per la Nazionale di Ronald Koeman sostenendo la posizione dell'esterno dell'Inter: "Ha fatto sei assist nelle qualificazioni ed è stato spesso il migliore in campo. La combinazione di Frimpong e Dumfries semplicemente non è possibile".

A chi propone una soluzione inedita con Dumfries schierato centrale Vink ribatte prontamente: "Lutsharel Geertruida è migliore in quel ruolo; se scegli Frimpong, penso che allora vada scelto Geertruida. La linea di passaggio da Geertruida all’interno a Frimpong all’esterno è stata fantastica, è sempre stata un’opzione”. Respinto anche il nome di Stefan de Vrij: “Penso che Geertruida abbia giocato così per tutta la stagione”.