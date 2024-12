Quarto gettone in questa Champions League per Slavko Vincic, 45enne arbitro di Maribor designato per la sfida di martedì sera tra Bayer Leverkusen e Inter. Lo sloveno dirigerà i nerazzurri dopo aver diretto il Milan al Bernabeu di Madrid lo scorso 5 novembre, sera della grande vittoria rossonera per 3-1. Sarà invece la quarta volta che Vincic arbitrerà l'Inter: i precedenti parlano di una vittoria, quella ottenuta contro il Barcellona il 4 ottobre 2022 a San Siro col gol di Hakan Calhanoglu e due pareggi, uno 0-0 con lo Shakhtar Donetsk nel dicembre 2020 che sancì l'eliminazione dalla coppa della squadra di Antonio Conte, e uno con il Saint-Etienne nell'Europa League 2014-2015.