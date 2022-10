Il padrone di casa della 'Bobo Tv' su Twitch, Christian Vieri, s'è espresso sulla vittoria dell'Inter sul Barcellona: "Gli spagnoli hanno avuto possesso palla favorevole senza concludere lo sviluppo. L'Inter non ha fatto tantissimo, vincendo per la solidità. Non una bella Inter ma solida. La pressione era tanta perché si giocava contro un top club, e la prestazione è stata 'da squadra'".