Christian Vieri, sulle frequenze della Bobo Tv, si è soffermato su Nicolò Barella: "Questo weekend non gioca, ha nove giorni per recuperare dalla botta subita contro l'Inghilterra. Furbetto? No, non posso dire questo. Non posso pensarlo, è uno dei leader della squadra: uno dei giocatori più importanti e non avrebbe lasciato la Nazionale se avesse potuto continuare".