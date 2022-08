L'ex attaccante dell'Inter Christian Vieri , durante la trasmissione di Bobo Tv , ha rilasciato alcune impressioni sulle ultime prestazioni dei nerazzurri: "L'Inter ha sbagliato l'approccio con la Lazio . L'idea tattica di mettere Gagliardini su Milinkovic-Savic non mi è piaciuta: l'Inter non deve cambiare o snaturarsi per paura dell'avversario. Nelle ultime partite Dumfries mi ha davvero impressionato, al momento è stato il migliore dell'Inter".

L'ex centravanti della nazionale azzurra, infine, commenta le prestazioni del belga Lukaku: “Romelu Lukaku io l’avrei preso e quindi l'Inter ha fatto bene. Lui fisicamente è un carrarmato e ha bisogno di tempo per essere sempre sul pezzo. Con Antonio Conte era straripante. Quando fisicamente non è in forma, ne risente tanto e anche l'Inter non ne beneficia".

Daniel Rizzo