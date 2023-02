Intervenuto come di consueto negli studi della ‘Bobo TV’, Christian Vieri analizza così il delicato momento vissuto dall’Inter dopo il ko contro il Bologna: “Voglio dire una cosa, così uno capisce quanto è forte l’Inter. Per me è la più forte del campionato, gli attaccanti che ha l’Inter non ce li ha nessuno, idem i centrocampisti. La panchina che ha l’ente gli altri non ce l’hanno, quindi io mi aspetto molto molto di più, è una squadra incredibile pur con tutti i problemi economici. Non può perdere tutte le partite che ha perso quest’anno, non mi spiego il perché. Troppi alti e bassi, hanno buttato via un sacco di punti. Non ci può essere quella differenza col Napoli, al massimo 4-5 punti.