Grande doppio ex di Inter e Manchester City, Patrick Vieira dipinge la sua finale di Champions League in un'intervista rilasciata a Sky Sports UK, Parlando nel dettaglio di Edin Dzeko, atteso dalla grande sfida dell'ex: "Ho giocato con Edin al City ed è un grande giocatore e un ottimo professionista. Ho visto l'Inter giocare le ultime due partite e sembra che stia recuperando le sue gambe di quando era giovane perché ha giocato molto bene e ha segnato gol. Il modo in cui può aiutare i suoi compagni è quando sono sotto pressione, può essere quello che può tenere la palla e togliere quella pressione. È un giocatore forte e avrà bisogno di occasioni per segnare, ma penso che sarà molto importante per lui continuare a tenere palla e aspettare l'appoggio dei compagni intorno, vincendo falli per far uscire l'Inter della pressione".

Vieira, comunque, vede il City partire avvantaggiato: "La squadra è cresciuta fuori dal campo, sul campo, e ci è voluto molto lavoro duro e dedicato per essere dove sono oggi. È davvero bello aver vissuto i primi due anni e vedere dove sono ora. Potrebbero non avere la stessa storia di altri club, ma negli ultimi anni si sono davvero messi in mostra e sono cresciuti. È incredibile vederli parte del circolo dei top club".