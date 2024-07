Ancora una volta il Dibu Martinez con i suoi riflessi e i suoi guantoni ha trascinato l'Argentina. Il portiere è stato fondamentale nella lotteria dei rigori contro l'Ecuador nei quarti di finale della Copa America, neutralizzando i primi due penalty con parate da grande campione.

Nel post partita alcuni giornalisti argentini, presenti nella zona mix, hanno scherzato con i calciatori della Seleccion all'uscita dal campo, chiedendo loro quanti rigori sarebbero in grado di realizzare su 10 calciati se si trovassero di fronte proprio Martinez. Tra questi anche Lautaro: il Toro, nonostante il feeling non certamente eccellente con i rigori, non si è nascosto e ha lanciato la sfida al connazionale. "Segno tutti i 10 rigori", la battuta del capitano dell'Inter accompagnata da un sorriso.