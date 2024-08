L'Inter ha svelato oggi ufficialmente la terza maglia per la stagione 2024/25. Il lancio è stato accompagnato dalle immagini della versione per Inter Women, senza lo scudetto sul petto. Sui canali social, però, è comparso già un video con il tricolore in bella mostra: sarà la maglia indossata dai ragazi di Simone Inzaghi.

