Prime parole da nuovo giocatore del Tottenham per Guglielmo Vicario, neoacquisto degli Spurs ufficializzato quest'oggi. Parlando a SpursPLAY, la piattaforma mediatica del club, Vicario dimentica in fretta quelli che sono stati i rumors delle scorse settimane che lo volevano vicino all'Inter: "Per me è un sogno essere qui in una delle più grandi squadre inglesi. Mi piacerebbe cominciare subito, unirmi ai miei compagni perché per me è un grande piacere essere qui. Non credevo di avere questa opportunità. Ho detto al mio agente che il Tottenham era la mia prima scelta, volevo andare in Premier League e in un grande club come gli Spurs. Per me è così eccitante. Voglio imparare tante cose perché la cultura del calcio in Italia è molto diversa. Devo adattarmi velocemente ai miei compagni, allo stile di gioco, alle tante differenze tra il calcio italiano e quello inglese".

Guglielmo parla anche del suo nuovo allenatore, Ange Postecoglou: "Ho parlato con lui e mi ha detto che il portiere è così importante con la sua mentalità offensiva. Vuole dominare il gioco. Amo questa mentalità. Sarà una grande occasione per me. Le mie speranze? Non voglio parlare di obiettivi specifici, perché dobbiamo concentrarci giorno per giorno. Se lavoriamo molto, seguiamo il mister, penso che possiamo raggiungere tanti traguardi. Siamo una grande squadra di grandi giocatori. Per me la squadra è fantastica".