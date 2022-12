"Capisco che ci siano delle critiche e ovviamente sono critico anche con me stesso. Voglio essere importante con un gol o un assist". Così Denzel Dumfries prima di Olanda-Usa, gara che apre il programma degli ottavi di finale di Qatar 2022, dove Louis Van Gaal ha deciso di confermarlo nell'11 titolare per la quarta partita di fila del Mondiale. Altra esclusione per Stefan de Vrij, l'altro orange interista: l'ex Lazio, ancora zero minuti a Qatar 2022, nei giorni scorsi si è allenato a parte ma è recuperato.