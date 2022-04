"Ritengo che il calcio abbia bisogno di una serie di riforme per essere rilanciato”. Questo è il parere di Valentina Vezzali, sottosegretaria alla presidenza del Consiglio con delega allo sport, che torna a parlare della situazione del calcio italiano a margine dell’inaugurazione degli impianti sportivi di Montelupone, in provincia di Macerata, nell’ambito del progetto di Sport e Salute. "Veniamo da una settimana delicata con il risultato della Nazionale che non è stato quello che tutti noi italiani ci aspettavamo e questo ci impone una riflessione".