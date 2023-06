Dovrebbe essere domani il giorno in cui Piero Ausilio volerà a Londra per incontrare il Chelsea e parlare del possibile intreccio di mercato che interessa Onana, Koulibaly e Lukaku. Come avevamo già anticipato ieri sera (rileggi qui), Ausilio dopo l'incontro avuto in sede con Inzaghi e Zhang sarebbe poi volato a Londra per provare a intavolare una trattativa gradita a entrambe le società: ci si siederà al tavolo e si proverà a capire su cosa lavorare, a partire dalla priorità Lukaku, che Inzaghi vorrebbe tenere un altro anno a Milano, e valutare come si svilupperà il discorso in base anche alle richieste del Chelsea.

Gli inglesi potrebbero chiedere il cartellino di Onana, che l'Inter valuta almeno 60 milioni, e potrebbe inserire nel maxi trasferimento anche il prestito di Lukaku, appunto, e quello di Koulibaly.