Da stamattina, per gli abbonati alla stagione 19-20 è possibile acquistare i biglietti per Inter-Empoli, la penultima sfida casalinga della stagione nerazzurra per la quale non è ancora stata fissata la data. Ecco le tre fasi di vendita dei tagliandi, acquistabili a partire da 10 euro:

FASE 1 | Abbonati 19-20: biglietti in vendita dal 14 aprile Dalle ore 10.30 di giovedì 14 aprile, gli abbonati alla stagione 19-20 potranno acquistare fino a 4 biglietti tra tutti i settori disponibili.