Auguri e celebrazioni per il nuovo anno ormai archiviati. L'Inter pensa solo all'Atalanta, squadra che domani i campioni d'Italia dovranno affrontare per la semifinale di Supercoppa italiana, in programma alle 20 italiane a Riad. In vista della sfida contro la Dea, la squadra di Simone Inzaghi ha svolto il canonico allenamento della vigilia aperto alla stampa. Tuttomercatoweb.com, presente all'Al-Awwal Park, dove si disputerà la gara di domani, ha immortalato alcune immagini dell'allenamento dei campioni d'Italia.

Simone Inzaghi ha a disposizione tutta la squadra, eccezion fatta di Acerbi, Pavard e Di Gennaro, unici tre giocatori nerazzurri rimasti in Italia per via degli infortuni. Aggregati alla Prima squadra ci sono anche i giovani nerazzurri dell'Inter U20, Calligaris, Aidoo, Alexiou e Berenbruch.