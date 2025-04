Paolo Zanetti, tecnico del Verona, ha parlato in conferenza soffermandosi sulla sfida contro il Cagliari di domani sera e non solo.

Valgono sempre due risultati su tre?

"In questo momento l'importante è fare punti, farne il più possibile, lo vogliamo noi così come i nostri avversari, sarà una partita difficile e importante anche se non decisiva, sicuramente però i punti in palio pesano".

Tengstedt?

"Molto probabilmente rientrerà con l'Inter mentre Dawidowicz con il Lecce".