L'Inter campione d'Italia scenderà in campo questa sera al Bentegodi per l'ultima giornata di Serie A che chiuderà la stagione, ma c'è anche chi dovrà fare attenzione per non rischiare di saltare la prima uscita ufficiale del prossimo campionato. In casa nerazzurra l'unico diffidato è Henrikh Mkhitaryan: in caso di giallo a Verona, l'armeno sarà squalificato per la prima giornata di Serie A 2024/25.