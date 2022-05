Ivan Ilic, centrocampista dell'Hellas Verona, manda un messaggio forte e chiaro al Milan avversario di domenica dalle pagine del quotidiano L'Arena: "Noi rispettiamo tutti, ma non abbiamo paura di nessuno. Il Milan è una grande squadra e si sta giocando lo Scudetto, ma dopo la sfortunata partita d’andata e con lo stadio pieno vogliamo fare il massimo per i nostri tifosi e cercare anche di battere il record di punti in Serie A. Sono convinto che ci riusciremo, ma intanto spero di disputare una buona gara per aiutare la squadra. Siamo consapevoli del grande campionato disputato, ma ci aspettano tre incontri di fuoco