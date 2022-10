Anche Nicola Ventola, sulle frequenze della 'Bobo Tv' su Twitch, ha espresso le proprie convinzioni sull'universo nerazzurro: "Per Lukaku era importante riappacificarsi con i tifosi. La sua stagione inizia adesso e la base è buona, anche se deve rientrare in forma. La partita non fa testo perché il Viktoria Plzen è una delle squadre peggiori mai viste in Champions. Brozovic è il valore aggiunto dell'assetto strutturale. Con il rientro del croato ci sarà un netto miglioramento. Lascerei Dimarco esterno di centrocampo vedendo il suo rendimento e lo stato di forma".