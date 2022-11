"La Juve l'ha vinta 'alla Allegri'. Nel primo tempo ha concesso all'Inter il pallino del gioco, che però ha fatto molto male perché non ne ha approfittato. Milik e Miretti sono ingiudicabili, mai serviti, mai un pallone. Per cui, vittoria di solidità dei bianconeri, che però devono ancora migliorare tanto in fase offensiva: quello che ha costruito, l'ha costruito in contropiede con Kostic". Questo il pensiero di Nicola Ventola che, sulla BoboTV, commenta il 2-0 bianconero nel Derby d'Italia. "Allegri si poggia molto sul singolo. Male l'Inter perché incapace di concretizzare: passo indietro, ci voleva più personalità. I nerazzurri si devono mangiare le mani. L'Inter ha idee, quando ha la palla costruisce e crea, ma poi dietro subisce troppo. Forse il solo Barella non basta nel dare una mano dietro".