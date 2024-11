Replicando alle parole di Antonio Cassano, Nicola Ventola esprime il suo punto di vista sulla situazione di Davide Frattesi nel corso del salotto del venerdì di 'Viva el Futbol': "Non sono d'accordo sul discorso di Nicolò Barella, chiaro però che Davide Frattesi però deve giocare di più. Le grandi squadre possono alternare quando vedono certe situazioni. Se però continuasse questa situazione, fossi in Frattesi andrei all'Inter e direi di voler andare a giocare altrove, visto che so che ci sono squadre dove posso giocare 38 partite. Però questo è un altro discorso, in questo momento l'Inter ha la fortuna di avere tutti questi centrocampisti...".