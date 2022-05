Derby d'Italia ancora appannaggio della squadra di Simone Inzaghi quello di Coppa Italia di ieri, con l'Inter che passa in vantaggio per poi subire nel giro di qualche minuto la rimonta della Juventus che per ribalta il risultato a suo favore, prima dell'ennesimo colpo di scena della serata che alla fine dei 120 minuti consegna la Coppa ai nerazzurri. L'ex interista Nicola Ventola , presente all'evento EliMobile, è stato intervistato da TMW , dove ha commentato il risultato dell'Olimpico: "A differenza di molte gare di campionato, era riuscita a ribaltarla contro una forte Inter. Poi l'episodio del rigore e i cambi di Allegri sono stati episodi che hanno fatto riemergere l'Inter. Alla fine il bilancio è giusto con l'Inter che ha portato la coppa a casa".

L'Inter rischia di perdere Perisic:

"Io non voglio esagerare, ma secondo me in quel ruolo Perisic è il giocatore più forte al mondo. Lo fa alla perfezione, sia in fase difensiva che offensiva. Normale che uno faccia i propri interessi, chiedendo 3 anni di contratto. Io se fossi nell'Inter ci metterei la firma. Dargli 3 anni di contratto, ma anche se me ne fa due va bene lo stesso, almeno non perdo il giocatore".

Nell'Inter out Lautaro e dentro Dybala: lo faresti?

"Lautaro non lo darei mai via, mi fa impazzire come giocatore. Si sacrifica, è concreto, fa gol, gioca prima e seconda punta, migliora di anno in anno. Se viene Dybala sono felice, ma non mi priverei di Lautaro".