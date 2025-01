Marco Piccinini, arbitro della sezione di Forlì, è il direttore di gara scelto per il match di domenica pomeriggio al Penzo tra Venezia e Inter. Sarà il primo match stagionale coi nerazzurri in campo per il romagnolo, che ha diretto l'Inter per quattro volte in carriera: tre vittorie e un pareggio interno col Parma il bilancio.