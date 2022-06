A sponsorizzare Sebastiano Esposito in qualità di nuovo acquisto dell'Anderlecht ci pensa Ramon Vega, grande ex calciatore svizzero, che intervistato da Walfoot.be descrive così il ragazzo di proprietà dell'Inter: "Seguo molto il calcio svizzero ed Esposito non è affatto male, è anche un buon giocatore. Ha fatto un buon lavoro a Basilea. Ha una grande grinta e una grande tecnica. Ma ha bisogno di migliorare tatticamente. Penso che sia lì che deve migliorare, dare di più in fase di non possesso. A volte Esposito gira a vuoto, senza efficienza. Ha bisogno di essere più concentrato. Se diventa più efficiente nel suo gioco senza palla, segnerà anche più gol. Ha grandi qualità con la palla, ma tatticamente non basta. Deve occupare meglio lo spazio, per esempio. Se Esposito lo scopre e smette di correre, segnerà immediatamente più gol".