Il bacio col quale Louis van Gaal ha ringraziato Denzel Dumfries per la splendida prova contro gli Stati Uniti è stato accolto con grande ilarità negli studi della NOS. Guus Hiddink, uno dei predecessori di Van Gaal alla guida degli Oranje, ha definito il gesto "molto dolce e divertente", mentre Rafael van der Vaart si è lasciato andare ad una battuta: "A questo punto avrei preferito non segnare... No, scherzo; è stata una cosa simpatica".