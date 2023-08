Football Benchmark ha stilato il rapporto annuale The European Elite 2023 che classifica i 32 club calcistici europei con il valore più elevato e tiene conto dei dati economici della stagione conclusasi il 30 giugno 2022. Per la prima volta il primo posto non è occupato dal Real Madrid, ma dal Manchester City (valore d’impresa pari a 4,073 miliardi di euro). La Juventus resta la prima squadra italiana in classifica (12esimo posto con un valore di 1,794 miliardi di euro), ma la mancata partecipazione alla prossima Champions League e alle competizioni europee peserà tanto. Bene l'Inter che si classifica al 14esimo posto con un valore di 1,258 miliardi di euro (+26% rispetto all’anno precedente). Il club nerazzurro si piazza davanti al Milan (15esimo con un valore di 1,06 miliardi di euro).

La top10 e la classifica delle italiane:

1) Manchester City 4.073 (+64%)

2) Real Madrid 4.006 (+26%)

3) Manchester United 3.932 (+36%)

4) Liverpool 3.900 (+53%)

5) Bayern Monaco 3.838 (+40%)

6) Barcellona 3.504 (+25%)

7) Chelsea 2.989 (+37%)

8) Paris Saint-Germain 2.858 (+34%)

9) Tottenham 2.780 (+45%)

10) Arsenal 2.301 (+45%)

11) Atletico Madrid 1.816 (+47%)

12) Juventus 1.794 (+12%)

14) Inter 1.258 (+26%)

15) Milan 1.060 (+83%)

17) Napoli 706 (+46%)

23) Atalanta 576 (+27%)

25) Roma 555 (+34%)

31) Lazio 429 (+42%)