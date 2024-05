Si è conclusa sabato sera, all'Allianz Stadium di Torino, la parentesi in prestito al Monza di Valentin Carboni, che nella prima stagione vissuta per intero tra i professionisti ha totalizzato 32 presenze in tutte le competizioni, condite da due gol e quattro assist. "Grazie Monza per questo anno vissuto insieme, grazie anche a tutte le persone che lavorano per questo bellissimo club, tifosi e anche un grazie speciale ai miei compagni. A presto!", ha scritto su Instagram il talento argentino classe 2005, che farà ritorno all'Inter per trovare successivamente una nuova collocazione.